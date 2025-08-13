Más personal y nuevas inversiones en el Parque de Bomberos de Villanueva de los Infantes

LEER MÁS Todavía sin determinar las causas del accidente que ha causado la muerte de una trabajadora del RSU en Valdepeñas

El Parque de Bomberos de Villanueva de los Infantes, que atiende a quince municipios de Campo de Montiel, incorpora más profesionales y contempla nuevas inversiones, que mejoran los servicios que presta a su área de cobertura.

En una visita realizada hoy a estas instalaciones, el presidente del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real, Julián Triguero, ha detallado que la plantilla se refuerza con ocho nuevos bomberos, entre mayo y septiembre de este año.

Triguero también ha anunciado inversiones para acondicionar la explanada del Parque de Bomberos y la posibilidad de un nuevo sistema de automatización de apertura de puertas de los hangares, que se suman a los detectores de gases, cuñas para estabilización de accidentes y una plataforma elevadora para vehículos pesados incorporados recientemente.

El SCIS avanza nuevas inversiones que se suma a la incorporación nuevo material | Parque de Bomberos de Villanueva de los Infantes

En lo que va de año este parque ha realizado 232 intervenciones, en 2024 fueron en total 528. La asistencia técnica centra gran parte de su actividad, seguida por la extinción de incendios y, en menor medida, otras intervenciones que incluyen rescates y salvamento o asistencia en accidentes de tráfico.