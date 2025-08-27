En el marco de las fiestas, Nuevas Generaciones del Partido Popular impulsa el certamen "Jóvenes con Denominación"

La iniciativa, organizada por Nuevas Generaciones del PP junto al grupo municipal Popular, se celebrará el próximo día 1 en la Plaza de la Independencia y contará con tres categorías: mejor sabor tradicional, mejor calimocho y en último lugar, presentación y estilo.

Cada participante deberá presentar su vaso preparado, y será un jurado formado por tres vecinos de la localidad el que decida los ganadores a partir de las ocho y media de la tarde, justo antes del tradicional desfile del carro.

Desde la organización destacan que uno de sus objetivos es que esta propuesta se consolide como en una cita fija en el calendario.

Habrá un ganador por categoría, con un jamón como premio. Las inscripciones pueden realizarse de forma anticipada mediante el código QR que aparece en los carteles oficiales o el mismo día del certamen, entre las 7 y las 8 de la tarde, en la propia plaza.