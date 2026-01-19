En Manzanares "Impacto del uso de pantallas en niños y adolescentes"

El uso de pantallas: teléfonos móviles, táblets, ordenadores o televisión, forma parte del día a día de niños y adolescentes. Desde el punto de vista de la salud, la evidencia científica indica que su impacto depende principalmente del tiempo de uso, el contenido y la supervisión adulta.

Para hablar de este tema de actualidad con padres y educadores la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares organiza hoy una charla sobre cómo puede afectar una exposición excesiva a los menores. La iniciativa está organizada por tres enfermeros del área sanitaria, entre ellos Juan López de Pablo, enfermero del Centro de Salud Manzanares I.

La charla, que se va a celebrar esta tarde en la Biblioteca Municipal manzanareña, analizará los efectos del uso de pantallas por tramos de edad, por ejemplo de 0 a 6 años el uso de las pantallas debe ser cero, tanto en casa como en el colegio, según la última actualización de las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría, añade el enfermero de Atención Primaria.

Al crecer los problemas que puede ocasionar un abuso de las pantallas son otros, físicos y emocionales, desde alterar los ritmos del sueño a síntomas de ansiedad, depresión y baja autoestima, especialmente en la adolescencia.

López de Pablo finaliza puntualizando que estos dispositivos tecnológicos ya forman parte de la vida cotidiana, "no van a desaparecer", hay que aprender a darles un uso correcto y los padres deben ser ejemplo, si quieren para los hijos un correcto desarrollo emocional, social y psíquico, para que sean adultos sanos y felices.