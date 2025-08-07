En Manzanares, dado de alta el guardia civil arrastrado por un vehículo cuando su conductor intentó huir

El guardia civil atropellado en Manzanares, durante un operativo desplegado para detener al presunto responsable de varios delitos, ya ha sido dado de alta.

A pesar de la preocupación inicial, por las posibles lesiones sufridas, solo presenta magulladuras y ya se recupera en casa.

El agente había entrado en el coche que conducía el sospechoso, por la puerta del copiloto, cuando este reanuda la marcha en su intento de huida arrastrando al guardia civil unos 200 metros, hasta que colisiona con unos vehículos aparcados. Momento en el que es detenido, según han confirmado a Onda Cero fuentes del instituto armado.