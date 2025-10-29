En Llanos del Caudillo preocupación entre vecinos por la tramitación de una planta de biometano

Vecinos de Llanos del Caudillo denuncian la falta de transparencia en la tramitación de una planta de biometano, incluyendo la solicitud de calificación como proyecto prioritario, amparada en una reciente modificación legal que facilita la aprobación de este tipo de instalaciones en zonas vulnerables.
Afirman que se han enterado por una referencia hecha en el pleno de una localidad próxima, Manzanares, y que el alcalde incluso lo ha negado. La plataforma ciudadana creada a raíz de esta situación y la organización Stop Ganadería Industrial C-LM consideran inaceptable la actuación del Ayuntamiento, ha dicho el co-portavoz de este último colectivo, Toni Jorge, en una entrevista en Onda Cero.
La distancia al casco urbano de la instalación en proyecto es, "más o menos, suficiente", ha dicho Jorge, no así las toneladas de residuos a tratar. 165 000 toneladas al año, 105 000 de ellas serían purines, aunque sólo hay una explotación porcina en la localidad según el Registro Ganadero de la Junta de Comunidades.
La plataforma ciudadana dice que el alcalde de Llanos ha rechazado reunirse con ellos y ha mandado cartas a varios vecinos con advertencias de sanción por la colocación de carteles contrarios a la planta de biogás.