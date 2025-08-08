CONCIERTO DE CIERRE DE TEMPORADA

Ad Libitum despide su tercera temporada con un homenaje a la copla y la zarzuela

Sandra Serrano

El grupo valdepeñero Ad Libitum ofrecerá este sábado el espectáculo "Copla y Zarzuela: un encuentro musical" en el auditorio Inés Ibáñez. Con dos pases y un repertorio que mezcla tradición y emoción, la cita busca poner en valor dos géneros muy vinculados a la identidad local.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

"Copla y Zarzuela: un encuentro música”" es el título del espectáculo con el que el grupo valdepeñero cierra la temporada. Una propuesta que rinde homenaje a dos géneros muy vinculados a la identidad cultural de Valdepeñas y su comarca.

El concierto, que tendrá dos pases -a las 8 y media de la tarde y a las 10 y media de la noche- combina fragmentos de zarzuelas emblemáticas con coplas populares y composiciones dedicadas al vino.

Las entradas, pueden adquirirse en el Centro Cultural La Confianza y también podrán adquirirse en la taquilla del auditorio, media hora antes de cada función.

