Ad Libitum despide su tercera temporada con un homenaje a la copla y la zarzuela

"Copla y Zarzuela: un encuentro música”" es el título del espectáculo con el que el grupo valdepeñero cierra la temporada. Una propuesta que rinde homenaje a dos géneros muy vinculados a la identidad cultural de Valdepeñas y su comarca.

El concierto, que tendrá dos pases -a las 8 y media de la tarde y a las 10 y media de la noche- combina fragmentos de zarzuelas emblemáticas con coplas populares y composiciones dedicadas al vino.

Las entradas, pueden adquirirse en el Centro Cultural La Confianza y también podrán adquirirse en la taquilla del auditorio, media hora antes de cada función.