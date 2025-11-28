Liberan tres ejemplares de águila real e imperial en Castellar de Santiago

Liberados tres ejemplares de águila en Castellar de Santiago, que han recibido tratamiento durante estos últimos meses en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Chaparrillo.

En concreto, dos Águilas Reales de tan solo un año, que se encontraron con traumatismos en las localidades de Ciudad Real y Santa Cruz de Mudela, y un Águila Imperial, también de primer año de vida, que cayó de un nido antes de tener capacidad de vuelo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La suelta ha tenido lugar en la reserva forestal Chico Mendes-Los Barranquillos, "un espacio muy adecuado para la fauna debido a sus inmejorables condiciones", ha destacado el delegado de Desarrollo Sostenible en la provincia, Agustín Espinosa.

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN

La provincia de Ciudad Real cuenta en la actualidad con 140 parejas de Águilas Imperiales y otras 50 parejas de Águilas Reales.