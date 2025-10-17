Levanta el telón la 42ª Semana de la Zarzuela de La Solana

Se pondrán en escena La leyenda del beso, que contará en sus sesiones con dos canciones traducidas al lenguaje de signos, El barberillo de Lavapiés, La verbena de la paloma y, como es tradicional, La rosa del azafrán, en este caso con una nueva puesta en escena de la compañía lírica Maestro Andrés Uriel de la ACAZ y la colaboración de la compañía Zarzuela Colombia. Luis Romero de Ávila, presidente de la ACAZ.

No faltarán las Jornadas Escolares, con participación de todos los colegios de la localidad, Zarzuguiñol y Artescena, a los que se suma el concierto de la Orquesta CLM Sinfónica OFMAN, que interpretará una selección de zarzuelas.

Como novedad este año, un espectáculo didáctico para alumnos de Secundaria: 'Aprendemos con Zarzuela', dirigido por la soprano María Rodríguez y con patrocinio especial de la Diputación Provincial, previsto para para el viernes 24 de octubre.

Toda la información sobre precios y horarios se puede consultar en la página web oficial www.zarzuelalasolana.es.