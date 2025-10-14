Juzgan a siete personas acusadas de integrar una red de trata y prostitución en Valdepeñas y Motril

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga, desde este martes hasta el 17 de octubre, a siete personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata y la prostitución en Valdepeñas y Motril.

El Ministerio Fiscal pide para los dos cabecillas 39 años de prisión cada uno, aunque establece un máximo de cumplimiento efectivo de 18 años, conforme al artículo 76.1 del Código Penal.

Ambos acusados, pareja sentimental y de nacionalidad española, captaron a nueve mujeres en Colombia, aprovechándose de su situación de necesidad y prometiéndoles trabajo o libertad. Una vez en el país, según el fiscal, fueron trasladadas a viviendas de Valdepeñas y la localidad granadina de Motril, donde eran explotadas sexualmente para saldar una deuda ficticia de 4 000 euros por el viaje y la documentación.

Las víctimas eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, sin poder salir de las viviendas sin permiso y bajo el control constante de los procesados.

Los acusados se quedaban con la mitad de los beneficios y además les vendían preservativos, lubricantes, fármacos sexuales y cocaína, sustancia que también se ofrecía a los clientes.

Junto a los dos cabecillas el tribunal también juzga a cinco personas más relacionadas con estos hechos. Entre ellas la hija de la principal acusada, que controlaba la vivienda de Motril, otras dos que vigilaban a las mujeres y gestionaban el cobro de los servicios y dos más, acusadas de facilitar cartas de invitación que permitieron la entrada en España de las víctimas.