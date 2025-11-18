Periodista y escritor valdepeñero

José Luis Martínez se alza con el premio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino

Amante del vino y de su tierra, este valdepeñero ha hecho de su pasión un eje fundamental de su trabajo. Ahora ha encontrado un reconocimiento que le llena de orgullo por muchos motivos.

Emilio Hidalgo

Valdepeñas |

Martínez es autor de "Los vino de Valdepeñas a través de sus bodegas".

El premio se falló durante la Cena de la Comunicación y destaca el trabajo del periodista valdepeñero José Luis Martínez. El libro "Los vinos de Valdepeñas a través de sus bodegas" se impone a los trabajos de José Peñín y de Meritxell Falgueras. Para Martínez es un orgullo, tanto por el nivel de los otros finalistas como porque la propuesta que le llevó a ser finalista la hacen compañeros de profesión. El autor, amante del vino, ve reconocido un esfuerzo de años, ya que aunque la redacción le llevó unos meses, durante la pandemia, la documentación se recogió durante casi dos décadas.

Martínez trabaja actualmente en un proyecto, que no ha querido desvelar, pero que le está llevando a recolectar postales de Valdepeñas, no sólo de vino, de las décadas de los años 20 y 30 del pasado siglo. Un trabajo que, anticipa, quiere que sea accesible a través de la Biblioteca de Estudios Manchegos.

