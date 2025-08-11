ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN

Investigado un conductor por un delito de lesiones imprudentes, tras chocar con un ciclista en Moral de Calatrava

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de lesiones imprudentes en accidente de circulación. El conductor de un automóvil que colisionó contra un ciclista, en el término municipal de Moral de Calatrava, provocando su caída sobre la calzada y causándole lesiones que precisaron tratamiento médico y quirúrgico.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Unos hechos ocurridos en el kilómetro 60,500 de la carretera CM-412, en el término municipal de Moral de Calatrava, como ha explicado José Ángel Martín, portavoz del instituto armado.

Unos hechos ocurridos en el kilómetro 60,500 de la carretera CM-412, en el término municipal de Moral de Calatrava, como ha explicado José Ángel Martín, portavoz del instituto armado.

Las diligencias han sido remitidas al decanato de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas.

