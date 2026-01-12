Inversiones y proyectos en Carrizosa

Carrizosa inicia el año ultimando las obras de un nuevo espacio para hermandades y cofradías locales, donde podrán reunirse y también guardar parte de su patrimonio religioso.

Al tiempo que continúa la ampliación del cementerio municipal, la renovación de redes y el plan de caminos, este último incluye para 2026 el asfaltado del Camino de la Ermita. Una vía importante para los habitantes de este municipio, explica a Onda Cero su alcalde, Pedro Antonio Palomo: "Un camino que es muy importante, una obra que se va a realizar seguramente desde ahora hasta el mayo del año 2026, es el asfaltado del Camino de la Ermita, que lo llamamos en Carrizosa. Es el camino que nos lleva adonde está la ermita de nuestra Virgen del Salido. Y ese asfaltado queremos, si todos los trámites van bien, pues para la romería del 1º de mayo, pues que esté listo".

A medio plazo, el Ayuntamiento de Carrizosa está realizando los trámites con la Consejería de Bienestar Social para ver si es posible abrir ya el Centro de Día, una vez se realicen los ajustes técnicos necesarios.

También en este 2026 se prevé continuar con nuevas reformas en el colegio y hacer unos baños públicos en la zona de al lado de la plaza.