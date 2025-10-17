Inversiones para la modernización del sistema de abastecimiento de agua de Valdepeñas

Han comenzado las actuaciones para la modernización del ciclo de agua en Valdepeñas, en el marco de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización Realwater, impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La primera de las medidas es la instalación de seis variadores de frecuencia para mejorar la eficiencia energética de las bombas, tres en las instalaciones de la Estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de la presa de Fresneda, principal fuente de suministro de Valdepeñas, dos más en la ETAP Vado de las Guijas hasta el depósito Cerro de los Muertos y una en el rebombeo al depósito de El Cañaveral.

En total una inversión de 740 000 euros destinados a veintiuna intervenciones que tienen como fin mejorar el sistema de abastecimiento en aspectos como la reducción de pérdidas o el control de la calidad del agua, explica Gregorio Sánchez, teniente de alcalde de Medio Ambiente.

Entre las principales actuaciones que se llevaran a cabo en el municipio dentro del proyecto destacan la digitalización integral del abastecimiento, monitorización en continuo de la calidad del agua, modelización cartográfica y numérica de las redes de abastecimiento, reducción del agua no registrada e implantación de sistemas de telelectura en contadores.