UGT DENUNCIA RIESGO PARA LA SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de Trabajo exige al Parador de Manzanares corregir las altas temperaturas que sufre parte de la plantilla laboral

La Inspección de Trabajo ha dado la razón al sindicato, que denunció las deficiencias en cocina, lavandería y mantenimiento, donde la plantilla trabaja con temperaturas superiores a las que la ley considera seguras.

María Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

La Inspección de Trabajo da la razón a UGT y exige que se corrijan inmediatamente las deficiencias en cocina, lavandería y mantenimiento del Parador de Manzanares, donde la plantilla trabaja con temperaturas superiores a las que la ley considera seguras.

El sindicato había trasladado por escrito a la empresa, en octubre de 2024, la situación detectada en varios Paradores, entre ellos el ubicado en la localidad manzanareña. Al no obtener ninguna respuesta, UGT denuncia en abril de este año por el incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud.

Ahora Inspección de Trabajo constata que no se trataba de un hecho aislado y que las temperaturas en esas zonas ponen en riesgo la salud de las personas que trabajan en ellas. Ismael Domínguez, secretario regional de Turismo, Hostelería, paradores de UGT.

Desde UGT señalan que "la seguridad y salud laboral no se negocia, no se pospone y no se parchea" y piden que el cumplimiento de la normativa se garantice en todos los centros, no solo en Manzanares.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer