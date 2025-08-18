Inspección de Trabajo exige al Parador de Manzanares corregir las altas temperaturas que sufre parte de la plantilla laboral

La Inspección de Trabajo da la razón a UGT y exige que se corrijan inmediatamente las deficiencias en cocina, lavandería y mantenimiento del Parador de Manzanares, donde la plantilla trabaja con temperaturas superiores a las que la ley considera seguras.

El sindicato había trasladado por escrito a la empresa, en octubre de 2024, la situación detectada en varios Paradores, entre ellos el ubicado en la localidad manzanareña. Al no obtener ninguna respuesta, UGT denuncia en abril de este año por el incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud.

Ahora Inspección de Trabajo constata que no se trataba de un hecho aislado y que las temperaturas en esas zonas ponen en riesgo la salud de las personas que trabajan en ellas. Ismael Domínguez, secretario regional de Turismo, Hostelería, paradores de UGT.

Desde UGT señalan que "la seguridad y salud laboral no se negocia, no se pospone y no se parchea" y piden que el cumplimiento de la normativa se garantice en todos los centros, no solo en Manzanares.