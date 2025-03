III Xtreme Race Solidaria del Colegio Jesús Baeza de Valdepeñas

Una yincana de habilidades con una serie de retos que los diferentes grupos deben conseguir superar en un tiempo determinado. Se trata de una actividad no competitiva, con un alto componente de trabajo en equipo y con algunas pruebas que no se pueden superar si no es cooperando con los compañeros, explica Ricardo García, profesor de Educación Física del Colegio Jesús Baeza.

La III Xtreme Race Solidaria "Soy capaz", que se celebra este viernes 28 de marzo en el pabellón deportivo del colegio, presenta una novedad. En esta ocasión por la mañana es para los alumnos del centro, por la tarde está abierto a todas las familias interesadas. En este caso, es necesario apuntarse a través de un formulario que facilitan los centros educativos.

A BENEFICIO DE NEURODIVERSOS

El dinero recaudado, a través de un sobre que se dará a los participantes para que introduzcan el donativo que consideren oportuno, se va a destinar a Neurodiversos Castilla-La Mancha, asociación de familias de personas con necesidades especiales y personas que apuestan por la inclusión, creada para mejorar la calidad de vida de este colectivo y sensibilizar a la sociedad sobre las neurodivergencias, que tiene su sede en Valdepeñas.

Entre sus integrantes hay personas autistas, personas con altas capacidades y altas sensibilidades, con TDAH, Síndrome de Down, con otras discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales y personas neurotípicas.