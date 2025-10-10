El III Festival de la Palabra 'Había una voz…' echa andar en Valdepeñas

El Festival de la Palabra 'Había una voz…' comienza este viernes en Valdepeñas, organizado por la biblioteca municipal y el área de Cultura del Ayuntamiento. Hasta el próximo 23 de octubre la tercera edición de esta iniciativa propone diferentes espectáculos de narración oral para todas las edades, señala Vanessa Irla, teniente de alcalde de Cultura.

Para empezar, hoy a las ocho y media en el Museo del Vino de la localidad, "De posadas a tabernas" a cargo de Carles García Domingo, un espectáculo de narración con cata de vino. Este mismo narrador repite mañana sábado, en el Auditorio Inés Ibáñez Braña, con "El pájaro de oro" destinada a familias, para peques a partir de 5 años.

III Festival de la Palabra 'Había una voz...' | Biblioteca Municipal de Valdepeñas

Ya la próxima semana: cuentos para bebés de 9 a 30 meses y para adultos "Cuenteando", en ambos casos a cargo de Maricuela, y con Veleta Roja "¿Y si pido que me cuentes?", destinado a público familiar.

También se desarrollará el taller laboratorio 'Cómo contar cuentos y no morir en el intento', que impartirá Irene Reina. Una formación dirigida a maestros, bibliotecarios y todas las personas interesadas en aprender a contar cuentos.

Cierra este tercer Festival de la Palabra de Valdepeñas, el 23 de octubre, el encuentro con el escritor Luis Landero, Premio Nacional de las Letras 2022. Entre sus trabajos se encuentran Juegos de la edad tardía, El mágico aprendiz, Hoy, Júpiter, Absolución, El balcón en invierno o La vida negociable.