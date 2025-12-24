La Iglesia del Santísimo Cristo de San Carlos del Valle, corazón del turismo local y punto de encuentro en Navidad

LEER MÁS El "nochebueno", un dulce propio de estas fechas elaborado de una forma única en Valdepeñas

Estos días cobran especial protagonismo nuestras iglesias, patrimonio arquitectónico y cultural por descubrir para quienes hacen turismo aprovechando las vacaciones navideñas, pero también como espacios de encuentro o lugares de devoción y religiosidad. Como la Misa del Gallo que se oficia esta próxima medianoche y con la que los católicos celebran el nacimiento de Jesús.

San Carlos del Valle es un ejemplo, conocido popularmente como "el pequeño Vaticano" por su Iglesia del Santísimo Cristo del Valle.

La iglesia cristeña, un inmenso cubo con cuatro torres en sus ángulos y una gran cúpula, es una joya del barroco español construida en el siglo XVIII por el arquitecto Juan Alejandro Núñez de la Barrera. Su planta elíptica, su fachada de piedra rojiza y su interior atraen un gran número de visitantes.

En 2023 más de 6 900 personas, al cierre de 2024 se contabilizan 8 000, casi ocho la cifra de habitantes de San Carlos del Valle, y las expectativas para este año, todavía sin cerrar, son muy buenas.

Enmarcada por su Plaza Mayor porticada, con columnas de piedra y balconadas de madera, la Iglesia del Santísimo Cristo de San Carlos del Valle puede visitarse de lunes a domingo, de 10:00 a 13:00 h.