Navidad 2025 en Valdepeñas

Hoy se encienden las luces de Navidad en Valdepeñas: el mejor lugar para verlas

A las 18:30 h, en la Plaza de España, realiza el encendido oficial el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. A continuación, villancicos populares con el coro Javalón. Además, habrá chocolate y tortas solidarias, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Hoy se encienden las luces de Navidad en Valdepeñas: el mejor lugar para verlas

Las luces navideñas ambientarán las calles y plazas de Valdepeñas a partir de esta tarde, una forma de favorecer el consumo en el pequeño y mediano comercio de la localidad de cara a una de las campañas más importantes del año, como señala el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla.

Además, Sevilla anima a toda la ciudadanía, asociaciones de vecinos y colectivos en general, a que decoren y engalanen locales y calles para hacer de Valdepeñas "un rincón único", porque muchas personas de otras localidades vienen a disfrutar de esta decoración.

A las cinco y media de la tarde, en la Plaza de España, los más pequeños podrán saludar y fotografiarse con personajes de Disney. A las seis y media, en ese mismo lugar, realiza el encendido oficial el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

A continuación, la actuación del coro Javalón con un repertorio de villancicos populares. Además, habrá chocolate y tortas solidarias, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer