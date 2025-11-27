Hoy se encienden las luces de Navidad en Valdepeñas: el mejor lugar para verlas

LEER MÁS La contratación de la redacción del nuevo Ferial de Valdepeñas a debate en el próximo Pleno

Las luces navideñas ambientarán las calles y plazas de Valdepeñas a partir de esta tarde, una forma de favorecer el consumo en el pequeño y mediano comercio de la localidad de cara a una de las campañas más importantes del año, como señala el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla.

Además, Sevilla anima a toda la ciudadanía, asociaciones de vecinos y colectivos en general, a que decoren y engalanen locales y calles para hacer de Valdepeñas "un rincón único", porque muchas personas de otras localidades vienen a disfrutar de esta decoración.

A las cinco y media de la tarde, en la Plaza de España, los más pequeños podrán saludar y fotografiarse con personajes de Disney. A las seis y media, en ese mismo lugar, realiza el encendido oficial el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín.

A continuación, la actuación del coro Javalón con un repertorio de villancicos populares. Además, habrá chocolate y tortas solidarias, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).