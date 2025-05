El hombre que agredió a una concejala de La Solana reconoce los hechos y acepta un año de prisión y el pago de una indemnización

El hombre que agredió a la concejala de Personal y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Solana en 2019 ha aceptado un año de prisión como autor de un delito de atentado contra la autoridad y otro leve de lesiones. En una vista de conformidad celebrada hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha reconocido los hechos, aceptando también el pago de una multa de 3 720 euros en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión, si el hombre paga la indemnización y la multa en un plazo de ocho meses y no comete ningún delito en los próximos dos años.

La abogada de la acusación particular, Lucía Muñoz, del bufete Caballero y Fuentes, explica que la víctima considera que la pena "no es proporcionada" a la agresión sufrida, pero no quieres revivir unos hechos para ella traumáticos.

LOS HECHOS

Los hechos ocurren en enero de 2019 en el Ayuntamiento de La Solana, cuando el hombre, en aquella época empleado municipal, inicia una disputa con la entonces concejala y se abalanza sobre ella, "agarrándola fuertemente del pelo, tirándola al suelo y arrastrándola por el despacho municipal", según consta en el escrito del fiscal.

A consecuencia de la agresión, la concejala resulta herida de diversa consideración, requiriendo tratamiento médico y psicológico. Según el informe médico, la curación requirió 60 días y se ha valorado una secuela de estrés postraumático.