Un hombre de 86 años queda atrapado al volcar su coche en la carretera de Valdepeñas a Pozo de la Serna

Un hombre de 86 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana, poco antes de las diez, en la carretera entre Valdepeñas y Pozo de la Serna, a la altura del km 93 de la CR-412, según han informado a Onda Cero fuentes del 112.

El turismo se ha salido de la vía, quedando volcado en posición invertida, el conductor y único ocupante del coche ha tenido que ser excarcelado por bomberos del Parque de Valdepeñas.

El herido ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado en UVI al Hospital General de la Ciudad del Vino.