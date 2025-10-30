ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un hombre de 86 años queda atrapado al volcar su coche en la carretera de Valdepeñas a Pozo de la Serna

El hombre, conductor y único ocupante del vehículo, ha tenido que ser excarcelado por los bomberos y trasladado después en UVI al Hospital General de Valdepeñas.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Un hombre de 86 años queda atrapado al volcar su coche en la carretera de Valdepeñas a Pozo de la Serna

Un hombre de 86 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana, poco antes de las diez, en la carretera entre Valdepeñas y Pozo de la Serna, a la altura del km 93 de la CR-412, según han informado a Onda Cero fuentes del 112.

El turismo se ha salido de la vía, quedando volcado en posición invertida, el conductor y único ocupante del coche ha tenido que ser excarcelado por bomberos del Parque de Valdepeñas.

El herido ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado en UVI al Hospital General de la Ciudad del Vino.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer