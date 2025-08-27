La Hermandad de Misericordia y Palma organiza un festival benéfico a favor del proyecto Siloé de Cáritas

Se trata de un festival enmarcado en los actos extraordinarios, que la hermandad está llevando a cabo este año con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen, y en el que se han volcado 12 grupos y artistas, principalmente de Valdepeñas.

Una Obra Social que destinará la recaudación al proyecto Siloé, de Cáritas, a través del que prestan ayuda a personas con problemas de adicción, con o sin sustancia a nivel provincial.

Jesús Caminero, hermano mayor de la Hermandad ha explicado que han querido destinarlo a “algo más cercano”.

Desde Cáritas subrayan que iniciativas como esta son fundamentales para mantener programas como Siloé, con el que solo en 2024 prestaron ayuda a un total de 776 personas de toda la provincia en sus centros de Ciudad Real y Miguelturra.

Las entradas, con un precio de 5 euros y fila cero a 3 euros, se pueden adquirir a través de la Hermandad de Misericordia y Palma.