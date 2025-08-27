Coronación Canónica de María Santísima de la Palma

La Hermandad de Misericordia y Palma organiza un festival benéfico a favor del proyecto Siloé de Cáritas

Sandra Serrano

El Auditorio Municipal Francisco Nieva acogerá el próximo 19 de septiembre un festival solidario cuya recaudación se destinará al programa Siloé de Cáritas, que presta apoyo a personas con problemas de adicciones en la provincia.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Se trata de un festival enmarcado en los actos extraordinarios, que la hermandad está llevando a cabo este año con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen, y en el que se han volcado 12 grupos y artistas, principalmente de Valdepeñas.

Una Obra Social que destinará la recaudación al proyecto Siloé, de Cáritas, a través del que prestan ayuda a personas con problemas de adicción, con o sin sustancia a nivel provincial.

Jesús Caminero, hermano mayor de la Hermandad ha explicado que han querido destinarlo a “algo más cercano”.

Desde Cáritas subrayan que iniciativas como esta son fundamentales para mantener programas como Siloé, con el que solo en 2024 prestaron ayuda a un total de 776 personas de toda la provincia en sus centros de Ciudad Real y Miguelturra.

Las entradas, con un precio de 5 euros y fila cero a 3 euros, se pueden adquirir a través de la Hermandad de Misericordia y Palma.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer