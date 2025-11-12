La Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas convoca una nueva macro donación

La Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas organiza una nueva macro donación el próximo 26 de noviembre en el Centro Cultural La Confianza, en horario de mañana y tarde. La fecha no está elegida al azar, aunque las transfusiones sanguíneas son habituales en operaciones, tratamientos oncológicos o accidentes, estos últimos aumentan al hacerlo también los desplazamientos por carretera, con motivo de las fiestas navideñas, recuerda María Dolores Fernández, directora de Gestión del Hospital General de Valdepeñas.

Cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas, en 2024 más de mil pacientes se beneficiaron de alguna de las 2 000 unidades de hemoderivados obtenidos a través de donaciones, explica el doctor Bolívar Díaz, responsable del servicio de Hematología y Hemoterapia del hospital de Valdepeñas y presidente de la asociación castellanomanchega de estas especialidades.

Por eso ese maratón de donaciones espera repetir o superar las cifras de su cita anterior, 206, gracias a la solidaridad de la gente, no solo de Valdepeñas sino también de los pueblos próximos, ha recordado el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Fausto Marín.

Es una opción muy sencilla que ayuda a salvar vidas.

¿QUIÉN PUEDE DONAR?

Para poder ser donante hay que pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años y no sufrir ninguna enfermedad grave ni infecciosa.