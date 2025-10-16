SUCESOS

La Guardia Civil detiene a 4 personas por un delito de estafa continuado, a raíz de una denuncia en Villahermosa

En abril de este año el dueño de una empresa de transportes denunciaba, en el Puesto de la Guardia Civil de Villahermosa, que le estaban realizando cargos indebidos de repostajes, a cargo de una de las tarjetas de carburante de uno de sus camiones.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La Guardia Civil detiene a 4 personas por un delito de estafa continuado, a raíz de una denuncia en Villahermosa

La Guardia Civil ha procedido a la detención de varias personas por la comisión de un delito de estafa continuado, a raíz de una denuncia en Villahermosa.

En abril de este año, el dueño de una empresa de transportes denunciaba que le estaban realizando cargos indebidos de repostajes, a cargo de una de las tarjetas de carburante de uno de sus camiones en lugares donde no tenía que estar dicho vehículo.

La investigación de estos hechos revela otros con un mismo modus operandi en varias provincias, informa José Ángel Martín, portavoz de la Guardia Civil.

El equipo de investigación identifica al presunto autor principal de los hechos, que estaba residiendo en la provincia de Valencia, y comprueba que los repostajes realizados no concordaban con la geolocalización del camión en ese mismo instante, esto lleva hasta los propietarios de otros vehículos que también habían repostado carburante de manera fraudulenta con la tarjeta del camión, todos con estrecha relación entre ellos.

En total la cantidad estafada alcanza la cifra de 6 000 euros.

Han sido detenidas 4 personas, como presuntos autores de varios delitos de estafa, y otra como investigada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer