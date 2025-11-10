Los grupos políticos de la oposición en Valdepeñas perfilan una moción de censura contra el alcalde socialista Jesús Martín

Los grupos políticos de la oposición en Valdepeñas –PP, Vox y Unidas Podemos- perfilan una moción de censura contra el alcalde socialista Jesús Martín, según fuentes consultadas por Onda Cero.

La iniciativa, que apoyaría el Partido Popular con el respaldo de Vox, está a la espera de una respuesta definitiva por parte de Unidas por Valdepeñas. Esta última formación, han desvelado a esta emisora fuentes solventes, debe decidir en las próximas horas si finalmente está de acuerdo o no con este instrumento legal que, en caso de salir adelante, pondría fin a los veintidós años de gobierno del socialista Jesús Martín en Valdepeñas.

Las mismas fuentes han avanzado que se espera contar también con el concejal no adscrito.

El PP encabezaría la moción de censura postulando como alternativa en la alcaldía del Ayuntamiento de Valdepeñas a la portavoz de su grupo municipal, y presidenta local del partido, Cándida Tercero.

En caso de salir adelante la moción, sería la quinta en menos de un año que vive la provincia de Ciudad Real, tras las acontecidas en Almagro, Las Labores, Malagón y Villar del Pozo.