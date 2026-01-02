El GDR Alto Guadiana Mancha perfila los proyectos definitivos a ejecutar con fondos FEDER y de la Diputación Provincial

Los quince municipios del Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana Mancha preparan y reajustan los proyectos que van a llevar a cabo gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Diputación de Ciudad Real, una vez publicada la resolución definitiva.

Casi 7,2 millones de euros, 6 subvencionados por FEDER y 1 150 000 euros que aporta la institución provincial.

PROYECTOS

En la primera memoria presentada se contempla, una estación depuradora en Pozo de la Serna, pedanía de Alhambra, la construcción de un depósito de agua en Membrilla o un pozo de nueva captación en Las labores.

Y es que la gran mayoría de los municipios del grupo proyectan inversiones en infraestructuras de abastecimiento y redes de agua potable y de aguas residuales, es el caso de Arenas de San Juan, Llanos del Caudillo, Puerto Lápice o San Carlos del Valle.

Ruidera, por ejemplo, plantea el arreglo del cauce y el túnel para mitigar los efectos en las inundaciones.

Además, Argamasilla de Alba quiere realizar obras de accesibilidad en el Castillo de Peñarroya, Carrizosa una adaptación inclusiva de la piscina, y La Solana una revitalización del entorno físico, con la configuración de una plataforma única y "vestido" de cableado aéreo.

Manzanares tiene un proyecto de mejora en mobiliario urbano y accesibilidad en el barrio Nuevo Manzanares, Villarrubia de los Ojos de peatonalización de varias zonas del municipio. Daimiel apuesta por eficiencia energética y optimización de sistemas y dispositivos de consumo energético y Villarta de San Juan por instalaciones térmicas y fomento del autoconsumo solar fotovoltaico.

A estos se suman los tres proyectos que va a desarrollar el grupo: alfabetización digital, campaña de promoción y dinamización turística con la marca territorial Alto Guadiana Mancha y, el tercero, la implementación de soluciones TIM.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Para finales de marzo del 2027 debe estar certificado el 20% y adjudicado alrededor del 40%. Si se llega a esas cantidades en marzo del 2027 podrán optar "a la pedrea", señala Palomo utilizando una referencia a los premios de la lotería, porque por encima de esos porcentajes podría solicitar la diferencia de aproximadamente 2,8 millones de euros a los fondos FEDER.

El presidente de Alto Guadiana Mancha destaca que se ha podido concurrir a esta convocatoria gracias a la creación de un área urbana funcional, dicho de otro modo una agrupación de municipios. Ya que a estos fondos europeos solo pueden optar localidades mayores de 20 000 habitantes, Manzanares es la única que cumple ese requisito y al unirse como grupo de desarrollo han conseguido este logro que beneficia a quince pueblos.