El Gobierno regional apoyará a Valdepeñas y otros municipios excluidos de la convocatoria de fondos europeos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tendido la mano a los municipios de la región que se han quedado fuera de los fondos EDIL, entre ellos Valdepeñas, para ayudarles en las alegaciones.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Gobierno va a intentar "ayudar" a que prosperen las alegaciones de municipios como Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Toledo, tras quedarse fuera de los repartos de los fondos EDIL amparados en los fondos europeos FEDER.

García-Page ha subrayado que como Comunidad Autónoma no tenían información al respecto y que desconoce cuáles son los procedimientos que tiene la Administración del Estado para este fin, aunque cree que "sería bueno también conocer cuáles son las valoraciones que se han hecho para tomar unas decisiones y otras".

En todo caso, ha vuelto a tender la mano a los municipios excluidos, como Valdepeñas, para asistirles en todo lo necesario y, al menos, intentar que cambie la decisión sobre la concesión de fondos europeos.

