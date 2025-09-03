PATRIMONIO

El Gobierno de España subvenciona la rehabilitación del santuario y la Plaza de Toros cuadrada de Santa Cruz de Mudela

Santa Cruz de Mudela contará con una subvención de 1,59 millones de euros para la rehabilitación del santuario y la singular Plaza de Toros cuadrada de Las Virtudes.

Santa Cruz de Mudela es una de las dos localidades de la provincia de Ciudad Real beneficiarias de subvenciones para la recuperación y puesta en valor de enclaves patrimoniales de gran relevancia, según el Real Decreto 769/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

1,59 millones de euros destinados a la rehabilitación del santuario y la singular Plaza de Toros Cuadrada de Las Virtudes, con el objetivo de impulsar su uso turístico y reforzar su valor histórico y cultural.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado que estas inversiones demuestran el compromiso del Gobierno de España con la preservación del patrimonio y su impulso como motor de desarrollo.

Estas ayudas, gestionadas por el Ministerio de Industria y Turismo, son subvencionables desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y deben incorporar medidas de eficiencia energética o reducción de emisiones, reforzando así el compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer