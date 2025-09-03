El Gobierno de España subvenciona la rehabilitación del santuario y la Plaza de Toros cuadrada de Santa Cruz de Mudela

Santa Cruz de Mudela es una de las dos localidades de la provincia de Ciudad Real beneficiarias de subvenciones para la recuperación y puesta en valor de enclaves patrimoniales de gran relevancia, según el Real Decreto 769/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

1,59 millones de euros destinados a la rehabilitación del santuario y la singular Plaza de Toros Cuadrada de Las Virtudes, con el objetivo de impulsar su uso turístico y reforzar su valor histórico y cultural.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha destacado que estas inversiones demuestran el compromiso del Gobierno de España con la preservación del patrimonio y su impulso como motor de desarrollo.

Estas ayudas, gestionadas por el Ministerio de Industria y Turismo, son subvencionables desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y deben incorporar medidas de eficiencia energética o reducción de emisiones, reforzando así el compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.