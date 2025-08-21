MORAL DE CALATRAVA REFUERZA SU APUESTA POR EL TURISMO SOSTENIBLE

Una futura vía verde pondrá en valor el paraje de Peñalba

El Ayuntamiento, con apoyo del Grupo de Acción Local Campo de Calatrava y una inversión de 50 000 euros, rehabilitará el paraje de Peñalba, localizado en el entorno de Sierra Prieta.

María Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Moral de Calatrava invierte en la puesta en valor de sus recursos naturales con una futura vía verde en el paraje de Peñalba, localizado en el entorno de Sierra Prieta y donde destacan sus paredes de roca, pero también su abundante flora y fauna. En la zona hay además un pozo, con gran simbolismo para los moraleños, que se va a remozar e iluminar.

El proyecto se va a llevar a cabo gracias a la ayuda del Grupo de Acción Local Campo de Calatrava, con una dotación económica 50 000 euros, ha explicado a Onda Cero el alcalde del municipio, Manuel Torres.

Torres recuerda que no es la primera actuación de estas características en esta legislatura, ya hace un año se rehabilitó el Molino de Viento, haciendo también una vía verde en el paraje de San Cristóbal. Todo un éxito, señala el alcalde moraleño, por la afluencia de visitantes.

