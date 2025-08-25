Foro Joven de Participación en Valdepeñas

Este lunes primera de las jornadas del Foro Joven de Participación que organiza la concejalía de Juventud de Valdepeñas. Dos días de convivencia, con pernoctación, en el Albergue 'El Cañaveral'. En sus instalaciones, a seis kilómetros del casco urbano, los participantes tendrán ocasión de tomar parte en diferentes actividades, establecer nuevos contactos y compartir sus ideas y propuestas.

Una iniciativa para dar voz a los jóvenes y crear un debate constructivo cuyas conclusiones puedan trasladarse después a las políticas municipales destinadas a este colectivo. Inmaculada Pacheco, concejala del área, en declaraciones a Onda Cero.

Pacheco añade que la elección del lugar para celebrar este Foro de Participación, enmarcado en la programación de la Semana de la Juventud de Valdepeñas que organiza el Ayuntamiento, es también una forma de mostrar a los jóvenes recursos a su disposición, como el albergue, y que muchos no conocen.