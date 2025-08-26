TRADICIÓN Y CULTURA

El Festival Internacional de Folklore "Ciudad del Vino" celebra este fin de semana su 37ª edición

Sandra Serrano

Como pistoletazo de salida de las Fiestas de la Vendimia y el Vino, la Plaza de España acogerá los días 30 y 31 de agosto, la trigésimo séptima edición del certamen, en la que participarán agrupaciones de Georgia, Guatemala y Pontevedra, junto a Fermento como anfitriona.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31, a las 10 de la noche en la Plaza de España, con la participación de agrupaciones llegadas de Georgia, Guatemala y Pontevedra, además de Fermento como anfitrión.

El teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, destaca la relevancia cultural de esta cita, ya consolidada como una de las más esperadas del inicio de las fiestas.

Por su parte, desde Fermento invitan a los vecinos disfrutar de las actuaciones, adelantando además que habrá una novedad pensada para sorprender al público.

El festival se completa además con un pasacalle previo que recorrerá la calle de la Virgen antes de las actuaciones, para que vecinos y visitantes disfruten de la música y los trajes típicos antes de llenar la Plaza de España.

