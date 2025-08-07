BALANCE POSITIVO

La Feria de Agosto de Valdepeñas concluye con un balance muy positivo, pese a no contar con festivo local

Sandra Serrano

Desde el Consistorio destacan la alta afluencia durante todos los días de feria, la buena acogida de la zona joven y el éxito del transporte de autobuses gratuitos.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Desde el Consistorio valoran muy positivamente que el recinto ferial se haya llenado incluso entre semana, y especialmente la buena acogida de la zona joven, que, con acceso libre, ha concentrado a cientos de jóvenes en un ambiente controlado.

Asimismo, resaltan el éxito del servicio de autobús gratuito para facilitar el acceso al recinto y garantizar una vuelta segura a casa para los más jóvenes.

David Sevilla, teniente de alcalde de Festejos de Valdepeñas ha detallado a esta emisora que los primeros cuatro días fueron más de 2 000 los usuarios que utilizaron el servicio de autobús gratuit. Además, también ha destacado la gran afluencia d gente en las actividades programadas fuera del recinto ferial, como el folklore, las bodegas A7 o el Mercado Medieval.

Aunque con algún incidente puntual en el propio recinto, y en espacios privados, el balance general ha sido positivo. Además, desde el Consistorio nos trasladan que ya trabajan en el diseño de un recinto ferial permanente y multifuncional de cara a futuras ediciones.

