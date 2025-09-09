CUIDAR A LA INFANCIA

Las extraescolares son positivas, siempre que dejen espacio al juego libre y el descanso

Sandra Serrano

La vuelta al cole no solo implica retomar la rutina y los madrugones, también marca el regreso de las actividades extraescolares que, en muchos casos, ocupan gran parte de las tardes de los más pequeños.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Cada familia organiza el calendario de manera diferente, pero la realidad es que la oferta de actividades fuera del aula es cada vez más amplia: deportes, idiomas, música o refuerzo escolar. Una variedad que puede enriquecer su formación, pero que también pueden convertirse en jornadas en demasiado largas si no se planifican bien.

Los especialistas insisten en que estas actividades son positivas para el desarrollo personal y social, siempre que se combinen con tiempo libre y espacios de juego, imprescindibles también en su crecimiento, como señala la psicóloga sanitaria Susana Herranz.

Un arranque de curso en el que la organización de las actividades extraescolares se suma al reto de volver a las aulas.

