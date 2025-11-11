Éxito de participación en el XIX Torneo de Golf Onda Cero Valdepeñas

Este fin de semana se celebró el XIX Torneo de Golf Onda Cero Valdepeñas en La Caminera Golf, un evento valedero para la gran final nacional que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en La Manga Murcia.

Un total de 87 golfistas participaron en el torneo, que se disputó en dos tandas y se desarrolló sin incidentes, bajo un clima favorable para los jugadores. Al finalizar ambos juegos, se llevó a cabo la entrega de trofeos a los ganadores de cada categoría, así como al mejor Driver, Approach y Scratch, finalizando con un espectacular sorteo de regalos entre los jugadores.

Los ganadores fueron: en 3.ª categoría, Antonio Flores con 42 puntos; en 2.ª categoría, Enrique Rodríguez con 45 puntos; y en 1.ª categoría, Javier Gómez con 37 puntos. El premio Scratch fue para Juan Sebastián Sepúlveda.

Los primeros de cada categoría, junto con el ganador del Scratch, obtienen una plaza para la gran final nacional que se celebrará el 29 de noviembre en La Manga, Murcia.