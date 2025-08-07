El equipo de Gobierno de Cózar apuesta por el paraje de Solance como espacio de recreo público con una inversión cercana a los 300.000 euros

La finca, adquirida alrededor 2014, acoge actualmente dos proyectos en marcha con una inversión de 52 000 euros, además de un Taller de Empleo de la Junta dotado con 168 000 euros que da trabajo a once personas de la localidad.

Luis Rico, el alcalde de Cózar, ha detallado en estas ondas las mejoras que se están llevando a cabo en esta ocasión, como son la rehabilitación de la ermita en su interior y la construcción de unos cuartos para que la gente pueda alquilarlos de forma particular.

Una inversión significativa para un municipio de 899 habitantes, que gana con este paraje de más de 25 000 metros cuadrados un espacio de encuentro y recreo en plena naturaleza.