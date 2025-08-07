ESPACIO DE RECREO Y USO COMUNITARIO

El equipo de Gobierno de Cózar apuesta por el paraje de Solance como espacio de recreo público con una inversión cercana a los 300.000 euros

Sandra Serrano

Con 899 habitantes, el municipio sigue apostando por consolidar este entorno de más de 25 000 metros cuadrados como espacio público de recreo, gracias a las actuaciones continuadas desde 2022.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La finca, adquirida alrededor 2014, acoge actualmente dos proyectos en marcha con una inversión de 52 000 euros, además de un Taller de Empleo de la Junta dotado con 168 000 euros que da trabajo a once personas de la localidad.

Luis Rico, el alcalde de Cózar, ha detallado en estas ondas las mejoras que se están llevando a cabo en esta ocasión, como son la rehabilitación de la ermita en su interior y la construcción de unos cuartos para que la gente pueda alquilarlos de forma particular.

Una inversión significativa para un municipio de 899 habitantes, que gana con este paraje de más de 25 000 metros cuadrados un espacio de encuentro y recreo en plena naturaleza.

