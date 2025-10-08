charlas mensuales, abiertas y gratuitas

Enlazados de Valdepeñas propone: "Hablemos de lactancia materna"

El grupo de apoyo a la lactancia Enlazados de Valdepeñas ofrece un lugar para informarse, resolver dudas y ayudar a las madres que eligen amamantar a sus bebés.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Enlazados de Valdepeñas comienza un nuevo ciclo de reuniones con la charla "Hablemos de lactancia materna", este mismo miércoles a las cinco y media de la tarde en el Centro Social de Cachiporro.

Esta es la primera cita de las convocatorias mensuales que organiza el grupo de apoyo a la lactancia, de octubre a junio, para ofrecer a las familias un espacio donde informarse, resolver sus dudas y ayudar a las madres que eligen amamantar a sus bebés, desde el principio y hasta que deciden dejar de hacerlo.

En la charla de esta tarde se hablará de los primeros días de lactancia, verdades y falsos mitos, y cualquier otra cuestión relacionada que planteen las propias familias, explica Begoña Sánchez, presidenta de Enlazados.

Con este encuentro se retoman las reuniones que el grupo ofrece los segundos miércoles de cada mes. Enlazados mantiene, además, una red de apoyo gratuita para consultas particulares a la que animan a pedir ayuda a quienes la necesiten.

En Facebook e Instagram con la etiqueta @apoyoenlazados.

