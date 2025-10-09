Encuentro en Madrid: Gregorio Prieto y el dibujo contemporáneo

La Fundación Gregorio Prieto organiza un encuentro en Madrid para reflexionar sobre el dibujo como lenguaje artístico, desde la obra del pintor valdepeñero, donde esta disciplina tiene una presencia destacada, hasta las nuevas miradas contemporáneas, representadas y recogidas en la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto.
La propuesta, que tiene como escenario la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Gran Vía, tiene como fin dar difusión a esta muestra y dar a conocer el Museo Gregorio Prieto, que alberga gran parte de los cuadros y dibujos del artista, ubicado en su localidad natal, Valdepeñas, como explica a Onda Cero Raúl Luis, director de este espacio museístico.
Sebastián Bona, ganador del primer premio en esta edición del Certamen de Dibujo Gregorio Prieto, compartirá con los asistentes "su experiencia como participante y premiado, y reflexionará sobre su propia práctica artística y su manera de entender el dibujo en el contexto contemporáneo".
También intervendrá en este encuentro Jesús Rubio, coordinador de la Fundación Gregorio Prieto, que "ofrecerá una visión sobre el dibujo en la trayectoria artística de Prieto, considerado uno de los mejores dibujantes del arte español del siglo XX".
Cerrará el acto una mesa redonda abierta al público.