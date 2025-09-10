Empieza la vendimia de la blanca airén en la DO Valdepeñas

En la Denominación de Origen Valdepeñas está comenzando a recogerse una de las variedades autóctonas representativas de esta zona, la uva blanca airén. Esto marca el inicio de la cuenta atrás para finalizar una campaña de vendimia marcada por un descenso en la producción, provocado por unas condiciones meteorológicas que han sometido a las cepas a un alto estrés térmico.
"Al principio parecía que había una cosecha normalita, pero nos vamos a ir de un 30-35%, fácil, con respecto al año pasado en airén y un 35-40% en tempranillo. O sea que la cosecha es mucho menos de lo que nos creíamos", ha destacado en Onda Cero Esteban Saavedra, viticultor y representante de UPA Valdepeñas.
Y mientras la airén está alcanzando estos días su punto óptimo de maduración, de la tinta tempranillo ya se ha vendimiado alrededor de un 60%, tanto en vaso como en espaldera.
Saavedra destaca el buen estado sanitario de unas uvas "quizá con algo menos de rendimiento en caldo, pero con un grado de azúcar excelente". Una materia prima de calidad para elaborar los futuros vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas.
Si hablamos de precios, han subido para la variedad airén, pero no para la tempranillo de DO. Los viticultores esperan que al constatarse la bajada de la producción se muevan al alza.
Para finales de este mes de septiembre se prevé que concluya la vendimia en la zona de producción de la Denominación de Origen Valdepeñas.