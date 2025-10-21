Empieza el juicio por el triple crimen de tres hermanos, naturales de Torre de Juan Abad

Hoy, en la sección tercera de la Audiencia de Madrid, constitución del jurado popular que enjuiciará los hechos, ocurridos en diciembre de 2023. La declaración del procesado está prevista para este miércoles.

El hombre, de origen paquistaní y con nacionalidad española, acabó con la vida de los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe, de unos setenta años, golpeándoles con un palo de hierro o similar, según fuentes de la investigación. Dos días después volvió al domicilio para prender fuego a los cadáveres.

La principal hipótesis es que el crimen estuvo motivado por una deuda. Al parecer, las dos hermanas se habían arruinado tras ser víctimas de una estafa amorosa y pedían dinero a allegados y vecinos de forma recurrente, entre ellos el acusado, al que conocían por haberle alquilado una de las habitaciones de su casa y al que supuestamente debían unos 60 000 euros.

Un triple crimen por el que la Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda, un hombre de nacionalidad búlgara que residía en Ciudad Real.

Los miembros del tribunal tendrán que determinar si el hombre tenía las facultades cognitivas y volitivas alteradas psicológicamente o si sabía las consecuencias de su acción, ya que en una prueba pericial encargada por su abogada se le diagnosticó un "trastorno de personalidad con rasgos paranoides".