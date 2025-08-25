Ecologistas en Acción critica que la nueva plaza en el canal de Valdepeñas no sea un espacio verde que de sombra y alivie del intenso calor

Ecologistas en Acción de Valdepeñas lamenta la "oportunidad perdida" para contar con una nueva zona verde real en la localidad, en relación con la nueva plaza que está construyéndose en la Avenida Primero de Julio, al lado de Correos.

La organización denuncia que este nuevo espacio solo es una gran superficie pavimentada con unos pocos árboles, contraria además a los principios del Plan de Renaturalización elaborado a instancias del equipo de Gobierno municipal y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

Donde en estos momentos hay menos de una docena de jóvenes ejemplares recién plantados, podría haber más de medio centenar de árboles que llegaran a dar sombra y aliviaran el calor, según Ecologistas en Acción.

Recuerdan que ese lugar concreto es ideal para crear una zona con suelo desnudo y refrescante, señala José Guzmán en representación del grupo ambientalista.

En este contexto, desde Ecologistas en Acción de Valdepeñas cuestionan los criterios del Ayuntamiento a la hora de definir "zona verde", porque la nueva plaza en el canal no es muy diferente, apuntan, a las otras veintidós que tiene el municipio desprovistas, o casi, de arbolado.

Por eso la organización pide que este lugar se reconvierta en un espacio verde con árboles y tierra, algo cada vez más necesario para el bienestar y la salud de las personas que habitan Valdepeñas en estos tiempos de emergencia climática.