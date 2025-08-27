SUCESOS

Una discusión termina con un herido por arma blanca en Almedina

El afectado, un hombre de 46 años, fue atendido en el lugar por un médico y después se ha trasladado por sus propios medios a un centro sanitario.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas

Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una discusión con otra persona en Almedina.

Los hechos han ocurrido cerca de las tres de esta madrugada en la Plaza Mayor de la localidad, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El varón herido, de 46 años de edad, discutió con otro hombre en la vía pública y sufrió una herida por un apuñalamiento.

Un médico de urgencia se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha atendido al herido allí mismo, aunque la persona afectada no ha querido ser trasladada en ambulancia y al final ha acudido a un centro sanitario por sus propios medios.

En el lugar de los hechos han estado Guardia Civil, el médico de urgencia y la ambulancia.

