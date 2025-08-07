ROBOS EN EL CAMPO

Detenidas cuatro personas por robar componentes de motores de riego en fincas agrícolas de Manzanares y Daimiel

La Guardia Civil detiene a un grupo criminal dedicado al robo de componentes de los pívots de riego en explotaciones agrícolas de Daimiel y Manzanares. Esta operación esclarece 17 delitos contra el patrimonio, con daños causados por valor de 148 000 euros.

Onda Cero Valdepeñas | Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Los autores sustraían los motores reductores de los equipos de riego, en concreto la parte eléctrica de estos: bobinado, núcleo y carcasa. En diciembre de 2024 robaron alrededor de setenta en una sola madrugada a una quincena de regantes de la comarca de Manzanares, causando una gran preocupación y sensación de inseguridad entre los agricultores de la zona.

Agentes de la Guardia Civil durante la operación
Agentes de la Guardia Civil durante la operación | OC

Como resultado de las indagaciones practicadas durante el transcurso de la investigación, se ha detenido a cuatro personas, detalla José Ángel Martín, portavoz de la Guardia Civil.

Este grupo criminal aprovechaba la tarde-noche para cometer los ilícitos penales, cuando no queda gente en las fincas agrícolas y hay menos tránsito de personas y trabajadores por estas zonas, siendo así más difícil ser detectados.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Manzanares.

