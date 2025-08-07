Detenidas cuatro personas por robar componentes de motores de riego en fincas agrícolas de Manzanares y Daimiel

La Guardia Civil detiene a un grupo criminal dedicado al robo de componentes de los pívots de riego en explotaciones agrícolas de Daimiel y Manzanares. Esta operación esclarece 17 delitos contra el patrimonio, con daños causados por valor de 148 000 euros.

Los autores sustraían los motores reductores de los equipos de riego, en concreto la parte eléctrica de estos: bobinado, núcleo y carcasa. En diciembre de 2024 robaron alrededor de setenta en una sola madrugada a una quincena de regantes de la comarca de Manzanares, causando una gran preocupación y sensación de inseguridad entre los agricultores de la zona.

Agentes de la Guardia Civil durante la operación | OC

Como resultado de las indagaciones practicadas durante el transcurso de la investigación, se ha detenido a cuatro personas, detalla José Ángel Martín, portavoz de la Guardia Civil.

Este grupo criminal aprovechaba la tarde-noche para cometer los ilícitos penales, cuando no queda gente en las fincas agrícolas y hay menos tránsito de personas y trabajadores por estas zonas, siendo así más difícil ser detectados.

Las diligencias policiales como los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Manzanares.