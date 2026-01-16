A una decena de pueblos de Campo de Montiel no llega el correo de forma regular

Muchos pueblos de la comarca de Campo de Montiel han estado sin reparto regular de correo desde principios de año, debido a la falta de carteros en las cabeceras postales de Villanueva de los Infantes y Montiel, donde las plantillas están al 70% de los trabajadores rurales.

Hoy mismo Correos ha incorporado una persona, contratada de forma temporal durante quince días, para suplir el permiso de uno trabajadores de la Unidad de Distribución infanteña. "Un parche" que no resuelve el problema de fondo, explica a Onda Cero Jaime Peláez, delegado provincial del Sindicato Libre de Correos.

El sindicato señala que muchas personas de los pueblos afectados dependen casi por completo del correo tradicional y los problemas en el reparto supone que no se reciban cartas médicas, notificaciones de organismos oficiales, comunicaciones administrativas o documentación urgente "cuyo retraso puede acarrear sanciones, pérdida de plazos legales o problemas de mayor calado".

Los propios trabajadores de Correos en la zona están asumiendo una carga extra de trabajo de forma voluntaria y sin remunerar, explica Peláez.

Desde el Sindicato Libre de Correos advierten de que, si Correos no adopta de manera inmediata una solución definitiva para garantizar la cobertura estable del servicio postal en el Campo de Montiel, la próxima semana comenzarán a reunirse con distintos representantes institucionales de la zona, "con el objetivo de trasladarles la gravedad de la situación y solicitar su implicación activa en la defensa de este servicio público esencial".

PUEBLOS AFECTADOS

Entre los pueblos de Campo de Montiel afectados están Almedina, Alcubillas, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Villamanrique y Villanueva de los Infantes.