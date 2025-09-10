Los datos oficiales rectifican al alza las reservas del embalse de Vega del Jabalón

La cantidad de agua embalsada en el conjunto de los pantanos de la provincia de Ciudad Real no registra variaciones, se mantiene igual respecto a la semana anterior.

Es decir, los embalses de la provincia continúan acumulando 313 hectómetros cúbicos, son 42 más que hace un año, y están al 61% de su máxima capacidad.

Los recursos hídricos en los embalses que suministran agua a los pueblos de nuestra zona tampoco sufren modificaciones, excepto Vega del Jabalón. Los datos oficiales reflejan un incremento de 3 hm³ en sus reservas en los últimos siete días, después de dos semanas apareciendo en los partes con un solo hectómetro cúbico.

El dato es sorpresivo, ya que no se han registrado lluvias ni hay aportes de agua que puedan justificar esta subida. Existe pues una discrepancia que puede deberse a un error en la medición que realiza la Confederación Hidrográfica del Guadiana y que ahora se ha corregido.

En cuanto al resto, Fresneda con 16 hm³ supera el 84% de su volumen total. Puerto Vallehermoso tiene 5 hm³ y está por encima del 71%. Y La Cabezuela sigue presentando la situación más compleja, almacena solo 3 hm³, no llega al 7% de su máxima capacidad.