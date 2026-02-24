Cuarenta expositores llevarán sus productos a la 22ª Feria del Stock de Valdepeñas

Valdepeñas presenta un evento consolidado en el calendario, la 22ª Feria del Stock, que organiza el Ayuntamiento de la localidad junto a la Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas Comercial. Una referencia ineludible por número de expositores, cuarenta en esta edición, y también por la cifra de visitantes, como destaca Jesús Merlo, presidente de Valdepeñas Comercial.

La concejala de Promoción Económica, Julia Cejudo, recuerda que para el pequeño y mediano comercio local esta es una oportunidad de vender las últimas existencias de temporada, antes de iniciar la siguiente. Una inyección de liquidez con ventajas para el consumidor, que puede encontrar artículos de calidad a precios rebajados.

La Feria del Stock se celebra del 27 de febrero al 1 de marzo, en horarios de 11 a 14h y de 17 a 21h, excepto el domingo que cierra a las 20h.

Otros atractivos de este evento es el sorteo de regalos y su servicio de guardería infantil que facilita las compras a los clientes.