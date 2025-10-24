Cruz Roja Valdepeñas facilita entrevistas entre personas en busca de empleo y empresas

Alrededor de una veintena de personas han participado en Valdepeñas en una ronda de entrevistas rápidas con cuatro empresas que mantienen colaboración con Cruz Roja, a través de su Plan de Empleo.

Este encuentro supone una oportunidad de mantener un cara a cara con responsables de recursos humanos para quienes buscan un trabajo y cuentan con el respaldo de la ONG a través de acciones de formación, orientación o capacitación profesional, como explica Germán Barchino, coordinador del área de Empleo de Cruz Roja en la provincia de Ciudad Real.

Cruz Roja destaca los buenos resultados de su Plan de Empleo que, en el caso de Valdepeñas, tiene en marcha cuatro proyectos este año que está previsto beneficien a más de doscientas personas y de las que saldrán ochenta inserciones laborales.