Cristina Nieto nueva presidenta de la Interprofesional de la DO Valdepeñas

La nueva Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas ha presentado su nueva junta directiva que encabeza, como presidenta, Cristina Nieto, en representación del sector bodeguero. Antonio Torres, vicepresidente, representa a los viticultores.

Ocuparán sus cargos durante dos años, después intercambiarán los papeles para que haya un equilibrio entre ambas ramas, comercializadora y productora.

La nueva presidenta ha apuntado que el objetivo de esta junta directiva es trabajar siguiendo los estatutos para "defender los intereses de la DO Valdepeñas, dar a conocer la calidad de sus vinos y mejorarla", conscientes de las dificultades que enfrentan.

Por su parte, Antonio Torres, vicepresidente, ha mostrado su "ilusión" por luchar por la DO Valdepeñas.

No todos han estado de acuerdo en la elección de la nueva junta directiva. La asociación Avival, ha asegurado que empiezan "con mal pie" porque se había hablado de que la presidencia quedara en manos de alguien ajeno a productores y elaboradores, un principio que no se cumple, ha apuntado Jorge Samaniego, representante de Avival.

EMPEZAR DE CERO

La Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas empieza de cero en muchos aspectos. No cuenta, por ahora, con sede ni presupuesto, debido al proceso de liquidación de la anterior asociación y sus consecuencias jurídicas.

La primera reunión ejecutiva del nuevo órgano de gestión está prevista para el próximo 10 de septiembre.