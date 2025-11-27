La contratación de la redacción del nuevo Ferial de Valdepeñas a debate en el próximo Pleno

Este paso es "imprescindible y preceptivo" para poder afrontar en un futuro las obras necesarias para el desarrollo de 250 000 m² de este sector, sin embargo en la anterior sesión plenaria la oposición rechazó su urgencia, sin entrar a debatir el punto.

El Ejecutivo espera que, "por sentido común y lógica", ahora se apruebe. A pesar de que en comisión informativa solo los socialistas han votado a favor, como explica su portavoz de Gobierno, Francisco Delgado.

En el orden del día solo otro punto, el inicio del expediente de contratación del servicio de consultoría a una empresa externa que compruebe y valore si son realmente necesarias las inversiones en infraestructuras de captación tratamiento y distribución de agua potable en el término municipal, planteadas por Aqualia.

El informe presentado por la concesionaria del servicio plantea al Consistorio una inversión próxima al millón de euros, ha avanzado Delgado.

El pleno ordinario del mes de diciembre se celebra el próximo lunes, día 1 de diciembre.