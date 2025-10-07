Comienza la sexta edición del Curso de Experto en Seguridad y Defensa de la UNED en Valdepeñas

formación

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

VI Curso de Experto en Seguridad y Defensa en Valdepeñas

Valdepeñas acoge una nueva edición, la sexta, del Curso de Experto en Seguridad y Defensa que organiza la UNED. En esta ocasión con más de una veintena de destacados ponentes en estas áreas, profesionales especializados que abordarán temas relacionados con el contexto geopolítico actual.

Ya son más de seiscientas personas las que han elegido realizar estos cursos, convirtiendo esta cita en un referente a nivel nacional, como señala en una entrevista en Onda Cero el director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la provincia, Domingo Fernández.

Esta tarde se inaugura el Curso de Experto en Seguridad y Defensa de la UNED con la conferencia "El Magreb y el Sahel, epicentro de los desafíos presentes y futuros a la seguridad de España".

Hasta el próximo 12 de diciembre están programadas otras veintiuna ponencias donde, entre otras muchas cosas, se hablará del conflicto Israelí/Palestino, la segunda administración de Trump en EE.UU., la presencia de España en el norte de África, la guerra y la profesión militar o la desinformación como arma tóxica.

El curso puede realizarse de forma presencial o seguirse online, en directo o en diferido.

