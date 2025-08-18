EL AUGE DEL PISTACHO EN LA REGIÓN

Ciudad Real lidera el cultivo del pistacho en Castilla-La Mancha, con una superficie y producción en constante crecimiento

Sandra Serrano

La provincia concentra casi un tercio de la superficie regional y lidera la producción activa, con municipios como La Solana, Membrilla o Manzanares que destacan por la presencia de importantes empresas y cooperativas del sector.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Según los últimos datos del Anuario de Estadística Agraria, la provincia concentra 16.668 hectáreas de pistacho en plantación regular, lo que representa casi un tercio del total regional.

Pero eso no es todo, porque encabeza también la producción activa con 6.301 hectáreas de las 14.161 que hay en toda la comunidad autónoma.

Una evolución que no solo consolida al pistacho como cultivo en auge, sino que lo sitúa entre las principales apuestas del sector agrícola de la provincia.

Un cultivo en expansión y constante crecimiento, cuya próxima campaña apunta a ser histórica, con una producción que podría cuadruplicar la del año anterior.

