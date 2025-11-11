Cita anual con una propuesta consolidada, el Festival de Cine y Vino "Ciudad de La Solana"

Este año el jurado ha seleccionado 33 cortometrajes para participar en la sección oficial a concurso, entre 665 trabajos recibidos, en su mayoría de procedencia española, aunque también hay de otros puntos de Europa, sobre todo Italia y Francia.

La primera cita es la elección del Premio del Público Jesús Onsurbe, este miércoles, con la proyección de siete cortos, algunos entre los nominados a los Goya. Para el director del festival, Paco Romero, es importante destacar el criterio de los aficionados solaneros.

Además de este galardón, el Festival de Cine y Vino "Ciudad de La Solana" entrega los premios Local, Castilla-La Mancha y Airén, este último el más importante y con mayor dotación económica. En total suman 3 400 euros. También está la categoría +capacidad, que este año ha quedado desierta.

Paco Romero pone en valor dos cortometrajes, fuera de concurso, con marca solanera. Café realizado por alumnado y docentes del Colegio San Luis Gonzaga y El osito aviador, un corto hecho con inteligencia artificial por un niño del Colegio Javier Paulino.

El público asistente a la proyección de los cortometrajes será obsequiado con una botella de vino.

De forma paralela tres catas comentadas, una profesional organizada por la Denominación de Origen La Mancha para elegir el "Vino de cine" y otras dos abiertas al público. Y, enmarcada en esta cita cinematográfica está también la proyección de ocho largometrajes, dos para público infantil y seis para adultos.